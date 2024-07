Drentse paardenhouders spannen kort geding aan over exmoorpony’s Aekingerzand

Drentse paardenhouders eisten vanmorgen in een kort geding bij de rechtbank in Assen dat Staatsbosbeheer een kudde exmoorpony's moet verwijderen van het Aekingerzand. Dat meldt RTV Drenthe. Ze zijn van mening dat de pony's worden gevoerd aan de wolven in het Drents-Friese Wold, nadat er vorige maand drie veulens verdwenen van het Aekingerzand.

Van één veulen werden de resten teruggevonden en dna-onderzoek moet nog uitwijzen of het daadwerkelijk om een wolvenaanval gaat. Drentse paardenhouders vrezen dat de wolf hun dieren gaat aanvallen. Daarom eisen ze nu bij de rechtbank dat de pony’s binnen 48 uur van het Aekingerzand worden verwijderd.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer voert aan dat de situatie op het Aekingerzand niet uniek is en dat het elders wel goed gaat. “De exmoorpony’s grazen ook in het Fochteloërveen, het Friese Bakkeveen en de Friese Delleboersterheide. Die gebieden liggen in een cirkel van 15 kilometer van het Aekingerzand en in het leefgebied van de Drents-Friese wolvenroedel”, zegt landsadvocaat Jeroen Langbroek namens Staatsbosbeheer.

Bron: RTV Drenthe