Drie pony’s verdwenen uit Belgische wei

In het Belgische Achtel zijn drie pony's van Nederlandse eigenaressen verdwenen. Het gaat om een 25-jarige B-pony, een 23-jarige E-pony en een 27-jarige D-pony. De drie gepensioneerde pony's zouden zijn opgehaald door een blauwe paardenvrachtwagen. De eigenaressen loven een beloning van 1.000 euro uit voor de gouden tip.

De pony’s stonden bij een echtpaar in het weiland, waar de drie van hun pensioen konden genieten. Het echtpaar is onlangs gescheiden en één van de eigenaressen werd vorige week opgebeld door een paardenhandelaar. “We hebben nadien contact opgenomen met Anneke, die overigens altijd goed voor onze pony’s heeft gezorgd, maar die wist van niets. Haar ex zegt dat hij gedwongen werd om de paspoorten van de pony’s af te geven aan een man, die de pony’s ophaalde met een blauwe paardenwagen. Verder ontbreekt elk spoor”, aldus de eigenaresse aan HLN.

Klik hier voor foto’s van de pony’s.

Bron: HLN