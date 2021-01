Dronten krijgt paardenboulevard

Als alle plannen door kunnen gaan krijgt Dronten binnenkort een heuse paardenboulevard aan de Wisentweg. Naast het Paardensportcentrum Dronten en de Paardenplaats, de afdeling van hippische bedrijfskunde van de Aeres Hogeschool, wordt ook de Flevomanege hier gevestigd.

De huidige locatie van de Flevomanege aan De Zuid voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en de gemeente wil daar woningen bouwen. De nieuwe manege moet dan aan de Wisentweg komen naast het Paardensportcentrum Dronten en de Paardenplaats. Zo ontstaat er een paardenboulevard, waar de drie bedrijven straks gaan samenwerken.

Het is de bedoeling dat ze elkaar aanvullen om de professionele en hobbymatige kant van de paardensport te organiseren. Een unieke samenwerking die bijzonder is in de hippische sector, volgens de bedrijven.

Aanvulling

De Flevoruiters krijgen op de nieuwe locatie een ruime manege en paardenbak, waarmee naast rijlessen ook wedstrijden en veilingen georganiseerd kunnen worden. Er komt geen paardenstalling, hiervoor wordt die van het Paardencentrum gebruikt. Dat ziet de nieuwe manege daardoor niet als concurrentie. Het bedrijf richt zich op pensionstalling en het africhten van paarden. Voor evenementen is het Paardencentrum te klein. Daarom is de Flevomanege een welkome buurman.

Studenten



Voor de studenten van Aeres, die dagelijks te vinden zijn op de Paardenplaats voor de verzorging van de paarden, zijn de activiteiten die de Flevomanege gaat organiseren ook waardevol. Ze kunnen hiermee praktijkervaring opdoen en verwacht wordt dat het bredere pakket Aeres voor studenten interessanter maakt.

Wanneer de bouw precies begint hangt af van hoe snel het plan de gemeenteraad doorkomt. Gert Naber van de Flevomanege hoopt dat de nieuwe manege er eind volgend jaar staat.

Bron: Omroepflevoland