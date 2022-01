Droomaccomodatie te koop bij Van Santvoort Landelijk Wonen 

Droomhuis alert! Midden in het centrum van de paardensport in Nederland ligt deze prachtige accommodatie. Vlakbij bekende sport- en handelstallen en het Equestrian Centre de Peelbergen. Wie vooruit wil in de sport kan alleen maar dromen van een locatie als deze aan de Keizersbaan 5 in Kessel.

De stal is momenteel de thuisbasis voor Stal Linssen van de internationale springruiters Rogier Linssen en Anouk de Ruijter. Zij hebben er een accommodatie van gemaakt die beschikt over alles wat een sportruiter zich maar kan wensen. Een prachtige binnenpiste, indoor longeercirkel, 30 stallen, 2 solariums, meerdere poets- en wasplaatsen, een veterinaire ruimte, dekenruimte en een aparte plaats voor de hoefsmid. Het is maar een summiere opsomming van alle aanwezige faciliteiten.

Keizersbaan 5, Kessel. Foto: Van Santvoort Landelijk Wonen

Woning en groomverblijven

Ook het buitenterrein is van alle gemakken voorzien. Er zijn meerdere paddocks, buitenpiste, een overdekte stapmolen en voldoende parkeergelegenheid. Het royale woonhuis biedt volop leefruimte en veel karakteristieke details, zoals de vide, het houtsnijwerk en glas in lood ramen. Ook zijn er een meerdere appartementen aanwezig die geschikt zijn als groomverblijf.

Internationale ambiance

Makelaar Dirk van Santvoort: ‘’De stal aan de Keizersbaan 5 is echt perfect voor een professionele sporter. Er is werkelijk aan alles gedacht. De looprouters zijn optimaal, zodat personeel niet een halve dag hoeft te besteden aan op en neer lopen. Experts als de dierenarts en hoefsmid hebben allebei hun eigen ruimte, zodat de dagelijkse stalwerkzaamheden gewoon door kunnen gaan. Professionals als Stal Hendrix, Carpe Diem Equestrian Team en Cyor Stables van Janika Sprunger en Hendrik von Eckermann bevinden zich allemaal op een steenworp afstand. Het is een omgeving waar veel handel gedreven wordt en ieder weekend is er wel een wedstrijd in de nabije omgeving.

Keizersbaan 5, Kessel. Foto: Van Santvoort Landelijk Wonen

Bezichtigen

Ga jij je dromen werkelijkheid maken op de Keizersbaan in Kessel? Het is mogelijk om de perceeloppervlakte uit te breiden door de aankoop van extra grond. Van Santvoort Landelijk Wonen vertelt je graag meer de woning en ook het plannen van een vrijblijvende bezichtiging is mogelijk via het team van Van Santvoort. Kijk hier voor alle informatie over de woning.