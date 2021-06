Droomstal Begijnhoeve 2.0 in de verkoop

Rob van Puijenbroek en Tommie Visser verkochten in 2018 hun stal Begijnhoeve aan de familie Gates zodat de oudste dochter van Bill en Melinda Gates, Jennifer, een Europese uitvalsbasis kreeg. Het stel zocht een nieuw project en dat werd in het Belgische Mol gevonden. Hier bouwden ze een nieuwe droomstal Begijnhoeve 2.0 waar ze vorig jaar introkken. Nu zetten Van Puijenbroek en Visser het bedrijf te koop, ze willen kleiner gaan wonen.

In een videoboodschap leggen Rob van Puijenbroek en Tommie Visser hun beweegredenen uit. Van Puijenbroek: “Begijnhoeve 2.0 was een enorm project en na 2,5 jaar is het af. Het is nu tijd om het op de markt te brengen. Net als ook met Begijnhoeve 1.0 is gebeurd.”

‘Kleiner gaan wonen’

Na de verkoop van Begijnhoeve 1.0 aan de familie Gates wilde het stel eigenlijk iets kleiner gaan wonen, maar met de bouw van 2.0 was dat niet het geval. “2.0 was echt een ‘once in a lifetime’ kans die we niet konden laten gaan”, aldus Van Puijenbroek. Ze wilden nog een keer een droomstal ontwikkelen. Nu het af is, besloten ze toch de nieuwe stal op de markt te brengen. Als 2.0 verkocht is, wil het paar toch kleiner gaan wonen en weer meer tijd voor de dressuursport te hebben.

Begijnhoeve 2.0 staat voor 19 miljoen euro te koop.

Bron Galop.be/Youtube/Horses.nl