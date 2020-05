Drugslab bij Jenco Stables leidde tot ‘levensgevaarlijke situatie’

De politie reed gisternacht met een pantservoertuig dwars door de stalen poort van springstal Jenco Stables in Vorstenbosch. Zij hadden informatie dat zich daar een drugslab zou bevinden. Nu blijkt dat het lab achter de manege verstopt was, tussen de strobalen. Marloes Lippens van de politie noemt de situatie tegenover het Brabants Dagblad "levensgevaarlijk".

Lippens is eenheidscoördinator synthetische drugs. Ze zegt over de 1.000 liter grote ketel die gasgestookt werd om de grondstof voor speed te produceren: “Die ketel, gestookt met een gasbrander. Zie je het voor je hier, tussen die strobalen? Bovendien bouwt zo’n ketel druk op en dus kan hij exploderen. Lijkt me ook geen succes met al die dure springpaarden achter die wand. En ze dronken en rookten ook nog.”

Zes arrestaties

Het drugslab bevond zich achter de manege, waar recent een aanbouw was gebouwd van steigermateriaal en golfplaten met wanden van opgestapelde strobalen. Het arrestatieteam ontdekte bij de inval een drugslab dat volop in bedrijf was. Zes personen werden aangehouden, twee in het lab, vier elders.

Of de eigenaar van de stal en zijn familie onder de arrestanten zijn, blijft onduidelijk volgens de krant. Jenco Stables wordt gerund door twee springamazones, die lesgeven en het terrein verhuren voor evenementen en oefenspringen. Ook verhandelen zij springpaarden. Vooralsnog heeft horses.nl geen reactie gekregen op een verzoek om commentaar aan Jenco Stables.

Bron: Brabants Dagblad / Horses.nl