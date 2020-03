Dubai’s Sjeik Mohammed schuldig bevonden aan ontvoering dochters

Het Britse familiegerechtshof deed gisteren uitspraak in de spraakmakende zaak van prinses Haya, de voormalige FEI president, tegen haar voormalige echtgenoot Sjeik Mohammed Bin Rashid al-Maktoum. De miljardair en heerser van Dubai werd schuldig bevonden aan de ontvoering van twee van zijn dochters, in 2000 en 2018. "De Dubaise vorst was niet bij de uitspraak aanwezig, maar zijn zesde echtgenote Haya wel", aldus Nu.nl op de website.

Met medeneming van zo’n 31 miljoen pond en haar beide jonge kinderen Zayed en Al Jalila ontvluchtte vorig jaar voormalig FEI-voorzitter prinses Haya haar echtgenoot sjeik Mohammed al Maktoum. De prinses vroeg in Groot-Brittannië asiel aan. De heerser van Dubai is een graag geziene gast in de hoogste kringen in Groot-Brittannië. Hij bezit de grootste stoeterij van renpaarden ter wereld, de Godolphin Stables. Mohammed al Maktoum is vaak gefotografeerd met de Britse vorstin.

Acht maanden geleden

Acht maanden geleden spande prinses Haya de zaak tegen haar ex-man aan. De zaak kwam aan het rollen nadat de zesde echtgenote van de vorst, tevens stiefmoeder van de ontvoerde Latifa en Shamsa, in april naar Londen vluchtte met de twee jonge kinderen die zij en Bin Rashid al-Maktoum delen. De pogingen van de sjeik om zijn kinderen terug te halen naar Dubai en Haya’s claims door hem geïntimideerd te zijn, leidden tot een juridische strijd.

Prinsessen Shamsa en Latifa

Eerder werden prinses Shamsa en haar zus prinses Latifa ontvoerd door hun vader. Shamsa werd in 2000 op haar negentiende ontvoerd uit Cambridge. Latifa, werd in 2018 op haar 32e onder dwang door Indische commandotroepen van de Indische Oceaan naar Dubai teruggebracht. Prinses Latifa getuigde tijdens de rechtszaak na haar ontvoering gemarteld te zijn. De rechter liet weten dat haar relaas hem had overtuigd.

Video

Vrienden van Latifa posten een video in maart 2018 van haar na een mislukte poging om haar vader te ontvluchten. In de video beticht Latifa sjeik Mohammed van geweld tegen en onderdrukking van zijn kinderen.

Engelse en internationale wet overtreden

De zeventigjarige sjeik is, naast vader van naar schatting dertig kinderen, vicepresident en premier van de Verenigde Arabische Emiraten. Het is niet bekend of hij een straf kan verwachten en of de uitspraak de diplomatieke betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten onder druk zal zetten. Volgens de jury heeft de sjeik onder meer de Engelse en internationale wet overtreden.

Lees hier het uitgebreide bericht van de BBC met video.

Lees ook:

Prinses Haya ontvlucht echtgenoot sjeik Mohammed

Prinses Haya vraagt Britse hooggerechtshof om bescherming

Bron Nu.nl