Duitse FN trekt startlicentie in van veroordeelde seksueel misbruiker

Vorig jaar veroorzaakte een Duitse ruiter veel ophef toen hij weer verscheen op wedstrijden na zijn vierjarige gevangenisstraf wegens seksueel misbruik van een dertienjarige meisje. Nu heeft de tuchtcommissie van de FN besloten om de man een startlicentie voor 2019 te weigeren om 'zeer belangrijke redenen'.

De Duitse ruiter was veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan vier jaar wegens seksueel misbruik van een dertienjarig meisje. De rechtbank had echter geen verbod uitgesproken over zijn professie, de paardensport. Dus toen de Duitser weer op vrije voeten kwam, verscheen hij vorig jaar weer op wedstrijden. Het veroorzaakte veel opschudding.

De FN zag op dat moment geen juridische stappen om hem de licentie te ontnemen. Dat is nu anders, in 2019 mag hij niet meer starten op wedstrijden. De tuchtcommissie van de FN heeft in een schriftelijke procedure hierover besloten. Het oordeel van de FN is definitief.

Bron Reiter Revue