Betrouwbaar weiden op zonne-energie, het hele jaar door

Tegenwoordig zie je ze steeds meer: schrikdraadapparaten op zonne-energie. Waar je vroeger nog vertrouwde op je schrikdraadapparaat met een zware 12V-accu of 9V-batterij, zijn er nu veel alternatieven op zonne-energie beschikbaar. De keuze voor zonne-energie is voor steeds meer boeren een logische stap. De apparaten zijn lichter en makkelijker te vervoeren en zijn voorzien van een accu. Deze accu wordt automatisch opgeladen door daglicht. Zo weet je zeker dat het apparaat altijd blijft werken.

Slimme technologie als basis voor zekerheid

In de jaren tachtig introduceerde Gallagher het eerste schrikdraadapparaat op zonne-energie. Gallagher heeft sindsdien de technologie verder ontwikkeld, vertelt Kenny Zwerink, specialist bij Gallagher. “De Gallagher zonne-energie apparaten zijn het hele jaar door betrouwbaar. Gallagher maakt gebruik van de meest efficiënte accu’s, zonnepanelen en elektronica. Daarnaast maken onze apparaten gebruik van het unieke Gallagher batterijmanagementsysteem.”

Het Gallagher batterijmanagementsysteem zit in een chip die is verwerkt in het schrikdraadapparaat. Zwerink vervolgt: “Het systeem zoekt continu de balans tussen het verwachte verbruik, zonne-opbrengst en de lading van de accu. Als er langere tijd een onbalans is, bijvoorbeeld in een periode met veel bewolking, past het systeem automatisch zijn stroompuls aan om energie te besparen en de accu op te laden.”

Groeiende interesse

Dat steeds meer paardenhouders vertrouwen op zonne-energie blijkt uit cijfers van Gallagher. “Al jaren zien we de verkoop van zonne-energie apparaten behoorlijk toenemen. Vijf jaar geleden verkochten we voor het eerst meer zonne-energie apparaten dan andere mobiele oplossingen. De combinatie van zekerheid, lagere kosten en minder werk rondom accu’s geeft dus steeds vaker de doorslag.”

Meer vermogen uit een lichter apparaat

De nieuwe generatie zonne-energie apparaten van Gallagher werkt met een lithium accu. Deze apparaten laden drie keer sneller op en halen zo de maximale energie uit het beschikbare daglicht. Ook is de levensduur van een lithium accu hoger dan die van een loodzuur accu. Dit maakt de nieuwe Gallagher apparaten nog betrouwbaarder voor jaarrond gebruik. De lithium accu is volledig geïntegreerd in het apparaat, wat zorgt voor extra bestendigheid tegen weersinvloeden en insecten. Lithium modellen zijn tot slot een stuk lichter, waardoor ze makkelijker mee te nemen zijn in het veld. “De nieuwe S120li, de laatste toevoeging aan het Gallagher Lithium assortiment, is een grote stap voorwaarts. Niet alleen in betrouwbaarheid en gewicht, maar ook in prestaties. In vergelijking met andere één joule apparaten houdt het op afrasteringen met veel begroeiing tot wel zestig procent meer voltage op het draad. Dit kan in de praktijk het verschil maken tussen een afrastering met te weinig spanning en eentje die jouw dieren veilig in de weide houdt”, besluit Zwerink.

