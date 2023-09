Infinity, de ecologische lijn van De Sutter Naturally

Al 45 jaar is De Sutter Naturally de absolute marktleider in poorten en omheiningen. Een status die Jeffrey De Sutter bereikte door het bestaande aanbod te consolideren en permanent te innoveren. De Sutter Naturally staat eveneens voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en daaruit groeide Infinity, de ecologische lijn van omheiningen die vervaardigd is uit gerecycleerd kunststof composiet.

Het is geen toeval dat net De Sutter Naturally hiermee als eerste op de markt komt. “Dat is het unieke karakter van ons bedrijf”, licht Jeffrey De Sutter toe: “Het zit in ons DNA om innovatief te zijn, ons telkens heruit te vinden en elke dag te verbeteren.” Uit die bedrijfsfilosofie groeide ook het idee van Infinity.

Honderd procent gerecycleerd materiaal

“Enerzijds is er de schaarste van onze natuurlijke grondstoffen, anderzijds is het onze maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid om te anticiperen op de ecologische vraagstukken van onze planeet. Voor onze houten producten gebruiken wij al decennia uitsluitend hout met FSC of PEFC label uit duurzaam beheerde bossen.”

“De vraag naar onze producten neemt toe, het aanbod is niet eindeloos. Vandaar dat we enkele jaren geleden Infinity bedachten: een nieuw concept van omheiningen dat samengesteld is uit honderd procent gerecycleerd materiaal. In twee Infinity palen zit de inhoud van alle PMD zakken van één persoon in één jaar. En dat krijgt bij ons een nieuwe bestemming.”

Totaal nieuw product

“Omdat het een totaal nieuw product betreft, nam het onderzoek en de ontwikkeling enkele jaren in beslag en we zijn fier dat we als eerste dit ecologisch alternatief kunnen aanbieden.”

Eerste ecologische alternatief

“De grote uitdaging bestond erin om omheiningen te produceren van dezelfde hardheid en stevigheid als hout. Ik ben terecht fier dat we met ons team als eerste dit ecologische product kunnen aanbieden. Onze Infinity lijn biedt dezelfde kwaliteit en uitstraling als ons houten aanbod.”

Totaaloplossing

Infinity is van toepassing voor klassieke weiden en omheiningen op kleinere schaal. Ook op die markt zijn we actief. De Sutter Naturally biedt een totaaloplossing voor al je omheiningen en poorten aan je huis, stal of bedrijf. Daarom dat we recent een bedrijf overnamen dat gespecialiseerd was in residentiële (automatische) poorten. Weer een nieuwe uitbreiding van ons aanbod.

