Inga Wolframm pleit op NPO Radio 1 voor rol paardenhouderij bij herstel biodiversiteit

Inga Wolframm was afgelopen dinsdag te gast in het NPO Radio 1-programma Villa VDB. Aan presentator Jurgen van den Berg legde de lector Duurzame Paardenhouderij van Van Hall Larenstein uit dat de paardensector een belangrijke bijdrage kan leveren aan het herstel en behoud van biodiversiteit.

”De biodiversiteit neemt af, insecten verdwijnen, dat is een grote zorg”, aldus Inga Wolframm. ”Paardenhouderij is een extensieve manier van grondgebruik. Voor paarden zijn struiken, bomen en waterpoelen een natuurlijke omgeving. Het zou toch fantastisch zijn als paarden een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het herstel van de biodiversiteit.”

Beduidend minder stikstof

Wolframm legde uit dat paarden eiwitarm ruwvoer eten en met hun ene maag beduidend minder stikstof uitstoten dan koeien.

Ook de rol van het paard als verbinder van stad en natuur kwam aan de orde. ”Veel maneges zijn gelegen aan de rand van de stad. Op die overgang van het stedelijke gebied naar het platteland raken veel mensen in contact met de natuur. Via het paard, maar ook door met het paard ritten in de natuur te maken.”

Luister hier naar het interview met Inga Wolframm in Villa VDB

Bron: Horses.nl/