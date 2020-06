Echtgenoot Amerikaanse dressuurcoach Debbie McDonald levenslang geschorst

Robert 'Bob' McDonald, de echtgenoot van de Amerikaanse dressuurteamcoach Debbie McDonald, is voor het leven uitgesloten van deelname in de paardensport en bij hockey wegens vermeend seksueel wangedrag met minderjarigen. De permanente schorsing bij de Amerikaanse paardensport- en hockeybond werd gisteren bekend gemaakt op de site van SafeSport.

De 73-jarige Bob McDonald was voornamelijk betrokken bij de training en opleiding van springpaarden en hunters. De USEF heeft in een korte verklaring de levenslange schorsing van McDonald bevestigd. De federatie gaf verder geen details over het vermeende wangedrag of wanneer het zich heeft voorgedaan.

Levenslang verbod

“Het Amerikaanse Centrum voor SafeSport heeft een levenslang verbod opgelegd aan hunter / springpaardentrainer Robert McDonald voor het overtreden van de SafeSport-code. Met deze beslissing is het McDonald permanent verboden om deel te nemen, in welke hoedanigheid dan ook, aan programma’s, activiteiten of wedstrijden die vallen onder het Amerikaanse Olympische en Paralympische Comité, de USEF of aan de USEF gelieerde ondernemingen”, zegt de Amerikaanse hippische bond in een verklaring.

George Morris

De meest geruchtmakende zaak van SafeSport was die van oud bondscoach en Olympiaderuiter George Morris. Hij werd vorig voor het leven geschorst wegens vermeend seksueel wangedrag waarbij een minderjarige betrokken was.

Bron Dressage news