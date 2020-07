Een nachtje compleet iets anders

Even totaal iets anders? Even een nachtje bijtanken maar wel in een bijzondere omgeving? Ook dicht bij huis zijn er genoeg bijzondere of gekke accommodaties te vinden. Wat denk je van slapen op en in een echte kraan of in een vliegtuig? Of zwemmen met uitzicht over Amsterdam?

Slapen in een kraan; 50 meter hoog

Een voorwaarde; je moet geen last van hoogtevrees hebben. Deze voormalige havenkraan is omgetoverd tot een uniek hotel. Op tientallen meters hoogte heb je, vanuit je luxe suite met jacuzzi vanwaar je zo een fenomenaal uitzicht over de stad hebt. Niet goedkoop, maar deze bijzondere overnachting zal je niet snel vergeten.

Overnachten in de Euromast

Nog een hotel op hoog niveau is het hotel in de Euromast. Op 185 meter is het hier heel wel bijzonder wakker worden. De Euromast is trouwens tussen 22:00 en 9:30 uur afgesloten voor publiek en alleen toegankelijk voor hotelgasten. Dat is in alle rust genieten van het waanzinnige uitzicht. Zelfs vanuit je bed kun je de skyline van Rotterdam kan zien doordat de suite aan één zijde alleen glas heeft. Vooral als je tijdens zonsopkomst wakker wordt heb je een heel spectaculair uitzicht.

Slapen in een vliegtuig

Al eens in een vliegtuig geslapen tijdens een vlucht? Niet echt comfortabel. Maar dit is wel even wat anders. In deze suite slaap je super de luxe. Het 40 meter lange vliegtuig is omgebouwd tot luxe suite, zelfs met sauna en bubbelbad! En slapen doe je gewoon lekker aan de grond.

Uitzicht over Amsterdam

De volgende unieke plek is een hotel met een 22 meter lang verwarmd zwembad op het dak. Vandaar heb je een fantastisch uitzicht over Amsterdam. In sommige kamers staat een rond bed en een bad met ook uitzicht op de stad. Er is een luxe spa en dineren kan in een van de verschillende restaurants in het hotel. Dus je mooiste jurk, hakken en Ted Baker tas moeten wel mee.

Een glazen huisje maar wel heel privé

Een idyllisch huisje midden in het bos. Daar kun je, weg van alle drukte en stress, helemaal tot rust komen. Je hoort er niets behalve de vogels om je heen. Aan de rand van de Veluwe, in Lieren, ligt Maja’s Hideaway, een schattig klein huisje in een privé bos van maar liefst 6000m2. De voorzijde van het huisje bestaat uit glas. Met een beetje geluk zie je zo de hertjes voorbij lopen. Romantischer kan het niet. Dus wil je je partner verrassen? Pak stiekem de reistas in en boek dit huisje. 100% dat je punten scoort.

Ienie minie

Hou je van het beachgevoel? Pak dan je Herschel tas maar in. Er is een klein huisje dat direct aan de Lek ligt. Je kan er met vier personen logeren. Het knusse huisjes is ingericht in strand/surfstijl. En ondanks dat het aan de rand van Stadscamping Schoonhoven ligt, is er veel privacy. Tegelijk kun je dus wel gebruik maken van de faciliteiten van de camping. Ga jij met de fietsen (die je mag lenen) de om de omgeving te verkennen of liever met een roeiboot over de rivier varen.

Twee boomhuisjes en een glazen kas

Onder de rook van Amsterdam, maar tegelijk ook midden in de natuur, ligt een wel heel bijzondere accommodatie. Twee boomhuisjes, ieder met een tweepersoonsbed en een glazen kas als keuken met eettafel. In een ander huisje is de badkamer. Vanaf de fijne loungebank heb je een fantastisch uitzicht over de weilanden. Oh en vergeet niet te relaxen in de hottub.

Dromen over de Z(w)evende Hemel

Altijd al gedroomd van wonen op een boerderij? Midden op de Veluwe (in Epe) ligt de Zwevende Hemel. Een huisje op een boerderij. Geniet hier van het prachtige uitzicht over de velden en kom helemaal tot rust. Zonder wifi of tv (want dat is er niet) maar in de heerlijk hottub kun je zelfs reeën en herten voorbij ziet lopen. Wil je je helemaal boer of boerin voelen, dan kun je ook nog de dieren op de boerderij voeren en verzorgen.