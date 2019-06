‘Een paard drinkt tot 50 liter water per dag’

Met de eerste hittegolf van 2019 in zicht, heeft de KNHS weer een aantal tips voor paarden(sport)minnend Nederland op een rijtje gezet. Wedstrijdorganisaties en -deelnemers hebben zelf de regie als het gaat om wel of niet starten. Ook bij vervoer moet rekening gehouden worden met de warmte. Vanaf 35 graden celcius mogen paarden niet meer vervoerd worden.

“Niet alleen als je aan het rijden bent moet je rekening houden met de warmte” aldus de KNHS. “Zorg er voor dat je paard de hele dag over genoeg vers drinkwater beschikt, een paard drinkt met dit weer soms wel 50 liter water per dag. Ook is het belangrijk dat je paard de schaduw kan opzoeken.”

Wedstrijden

Omdat de situatie per locatie kan verschillen bepalen de wedstrijdorganisaties zelf of een wedstrijd doorgaat. “Luister wel naar jezelf én naar je paard” tipt de KNHS. “De een kan beter tegen warmte dan de ander. Bij outdoorwedstrijden springen en dressuur mag je trouwens zelf weten of je een zomertenue draagt (dus zonder rijjas).”

Vervoer

Controleer het weerbericht en de filemeldingen voordat je paarden gaat vervoeren. Wanneer de trailer of veewagen in beweging is en voldoende ventilatieopeningen heeft, is transport van paarden bij 27 graden nog wel mogelijk, aldus de sportbond. “Maar als er kans is op file, moet er niet met paarden worden gereisd tenzij er sprake is van een volledig geconditioneerd vervoersmiddel. In een stilstaande trailer of veewagen is de temperatuur binnen al snel 10 graden hoger dan buiten. Bij een omgevingstemperatuur van meer dan 30 graden is uiterste voorzichtigheid geboden. Bij 35 graden of meer mogen er geen paarden meer vervoerd worden.”

Tips

Meer tips over het koelen van je paard, het voorkomen van oververhitting en het aanbieden van water en schaduw vind je op de website van de KNHS.

Bron: KNHS / Horses.nl