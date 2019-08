Eerste Koniks losgelaten in Wit-Rusland

Vrijdag gingen vijftig konikpaarden uit de Oostvaardersplassen op transport naar een natuurreservaat in Wit-Rusland. Zondagochtend zijn de paarden losgelaten in hun nieuwe leefomgeving, zo meldt Omroep Flevoland op hun website.

In eerste instantie zouden de paarden al in het voorjaar worden verhuisd, maar het papierwerk zorgde voor vertraging. De paarden zijn zaterdagavond aangekomen maar omdat het toen al donker was is gewacht met de vrijlating. Volgens Staatsbosbeheer hebben alle dieren het transport goed doorstaan en waren ze gezond.

1650 kilometer

De dieren hebben een reis van 1.650 kilometer achter de rug. Doordat de controleprocedures bij de grenzen van Polen en Wit-Rusland intensief waren, duurde de reis langer dan verwacht. Het was de bedoeling dat de paarden zaterdagmorgen al zouden aankomen. De paarden staan nu nog in een omheind gebied waar ze een maand blijven. Als alles dan goed met ze gaat worden ze losgelaten in het uitgestrekte natuurgebied van 87.000 hectare.

Meer paarden volgen

Op dit moment staan er in Lelystad nog zo’n 100 paarden in de vangweide. Zij gaan later ook op transport naar Wit-Rusland. Met de hitteperiode in Nederland was ophef rond de dieren in de vangweide. Critici en meerdere politieke partijen hekelden het feit dat de paarden tijdens de hittegolf volop in de zon stonden en geen beschutting konden zoeken. Maar volgens de toezichthoudende Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) was er niks aan de hand en ging het goed met de paarden.

Bron: Horses.nl/Omroep Flevoland