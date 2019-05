Eerste NHRP-kwaliteitskeurmerk voor Achterhoeks ruiter- en mennetwerk

Afgelopen vrijdag werd voor het eerst het kwaliteitskeurmerk uitgegeven aan een hippische routestructuur in Nederland. Dit keurmerk wordt uitgegeven door het NHRP (Nederlands Hippisch Recreatie Platform) en is gericht op meer veiligheid voor gebruikers van hippische routenetwerken. De uitreiking van het keurmerk vond plaats bij de feestelijk opening van het ruiter- en mennetwerk 'Nationaal Landschap in Winterswijk en Aalten'.

Het NHRP is een landelijke organisatie die bestaat uit zes partners (Manege & Ruiter Bond, Nederlandse Vereniging voor Vrijetijds Ruiters, Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter, Stichting Hippisch Toerisme Nederland, Nederlandse Hippische Activiteiten Vereniging en de Stichting Ruiteren & Mennen), die samenwerken om de hippische recreatie binnen Nederland te bevorderen.

Eerste keurmerk

Wethouder Inge Klein Gunnewiek van Winterswijk en wethouder Martin Veldhuizen van Aalten ontvingen het eerste keurmerk uit handen van de gedeputeerde Jan Markink van de Provincie Gelderland.

Routeplanner

Zeven jaar geleden ontstond de vraag om het routenetwerk in de Achterhoek te vernieuwen en hiermee een impuls te geven aan het hippisch toerisme voor de provincie Gelderland.

Het knooppuntennetwerk Winterswijk en Aalten bedraagt 230 kilometer en kenmerkt zich door genummerde knooppunten, waardoor de ruiter of menner eenvoudig zijn positie kan bepalen.

Met behulp van de routeplanner op de website Ruiter en mennen kan men een route uitzetten en in de praktijk met behulp knooppuntnummers of met GPS gaan rijden.

Diverse lokale men- en ruiterverenigingen waaronder De Koetsiers Aalten Dinxperlo en Stichting Ruiter en Koetsier Winterswijk hebben zich hiervoor ingezet.

Dit netwerk is gerealiseerd met behulp van een groot aantal vrijwilligers met financiële ondersteuning van de provincie Gelderland en de gemeenten Aalten en Winterswijk.

Bron: Persbericht NHRP (Nederlands Hippisch Recreatie Platform)