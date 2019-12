Eerste NHRP-gevelbord voor hippische pleisterplaatsen uitgereikt

Zondag 15 december was het zover. Namens het NHRP (Nederlands Hippisch Recreatie-Platform) overhandigde Patricia van Iersel aan de eigenaren van boscafé Krek Wak Wou in de Brabantse Kempen het eerste gevelbord.

Voor eigenaren Joep en Anja Thomassen is het bord een mooi middel om kenbaar te maken dat recreatieve ruiters en menners meer dan welkom zijn in hun accommodatie. En natuurlijk is het leuk dat wij de eerste zijn die het bord mogen ontvangen, aldus Joep.

Paarden welkom

Met het gevelbord geven ondernemers aan, dat er naast voorzieningen voor de mens ook gastvrije voorzieningen aanwezig zijn voor paarden. Dat kan al een simpele aanbindpaal zijn met een emmer water, tot een luxe stal en/of weiland voor een langer verblijf. Passerende ruiters en menners kunnen immers door dit bord van buitenaf direct zien dat ze welkom zijn met de paarden.

Het NHRP is van mening is dat het gevelbord een grote meerwaarde geeft voor de recreatieve ruiter en menner en houdt daarom de aanschafprijs laag om de drempel voor aanschaf door ondernemers aantrekkelijk te houden. Dat dit werkt blijkt uit het feit dat er al ruim veertig ondernemers het gevelbord hebben aangevraagd.

Bron: NHRP