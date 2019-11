Eerste nieuwe KNHS-leden gestart met het Bixie&Friends Ruiterpakket

Op woensdag 13 november zijn de allereerste nieuwe KNHS jongste jeugdleden met het Bixie&Friends ruiterpakket gestart bij FNRS manege De Meiden van Haarman in Laren (Gld). Hiermee is het eerste pilotbedrijf begonnen met de Bixie&Friends ruiterpakketten. Het Bixie&Friends ruiterpakket maakt het beginnen met paardrijden nog leuker vanaf het eerste begin. Ruiters kunnen eenvoudig KNHS-lid worden via een QR-code op de bar en directe betaling, waarna het Bixie&Friends ruiterpakket met onder meer het nieuwe ruiterpaspoort, speciaal voor de jongste jeugd t/m 12 jaar wordt toegestuurd.

FNRS manege De Meiden van Haarman, gerund door drie zussen en één broer Hilde, Riejanne, Lotte en Albert Nijhof, nam als eerste manege het Bixie&Friends ruiterpakket in ontvangst. Het eerste pakket werd uitgereikt aan Rivka, Kayleigh en Rikki die gaan beginnen met hun KNHS/FNRS Ruiteropleiding.

Kinderen tot en met 12

Samen met hun ouders kwamen zij naar de manege om te zien wat er allemaal precies in het Bixie&Friends pakket zit. Een jaar lidmaatschap van de KNHS, het nieuwe Bixie&Friends Ruiterpaspoort, de eerste poetsspulletjes, een mooie Bixie&Dancer rugtas, het boekje ‘Mijn eerste paardrijles’, een poster van Bixie&Friends en een Divoza kortingsbon t.w.v. €10. Als de pilot succesvol verloopt, kunnen straks alle kinderen tot en met 12 jaar het Bixie&Friends Ruiterpakket ontvangen, als ze starten met paardrijden op een FNRS manege of KNHS-vereniging.

Eerste rijles

Terwijl de meiden samen met Anita van Os en Christel de Boer van de KNHS het pakket uitpakken, komen er drie pony’s de manege binnen, twee mooie witte en een leuk vosje. De meiden hebben hierna namelijk nog hun paardrijles. Na het bewonderen van het ruiterpakket worden de pony’s Sunny, Hummer en Luna gepoetst. Daarna laten Rivka, Kayleigh en Rikki zien dat ze met hun Ruiteropleiding bij de Meiden van Haarman al geleerd hebben hoe ze moeten opzadelen. De les kan beginnen.

Snel en eenvoudig inschrijven

Terwijl de jonge ruiters les krijgen van Hilde, gaan de ouders aan de slag met het inschrijven van hun kinderen als nieuw KNHS-lid. Dat is zo geregeld. De deelnemende maneges en verenigingen ontvangen van de KNHS een handige standaard met een eigen QR-code. Deze code hoeft alleen gescand te worden met een mobiele telefoon. Na het scannen komt men automatisch op de inschrijfpagina voor het Bixie&Friends Ruiterpakket voor de betreffende manege. Nadat de betaling ook is gelukt, zijn deze ruiters nu officieel lid van de KNHS en kan de Ruiteropleiding beginnen. In het Bixie&Friends Ruiterpaspoort worden alle vorderingen van poetsen, rijden, vallen en proefjes op speelse wijze bijgehouden. Bixie&Friends Ruiterpakket pilot De KNHS is van start gegaan met een eerste pilot voor 11 FNRS maneges om het online inschrijven en het Bixie&Friends Ruiterpakket te testen. Deelnemende maneges en verenigingen krijgen een eigen baliebord met daarop een unieke QR-code waarmee ouders kinderen direct kunnen inschrijven voor de betreffende manege en de KNHS. Na de betaling wordt het Bixie&Friends Ruiterpakket naar de manege of vereniging gestuurd waar het door de sportaanbieders uitgereikt kan worden aan de nieuwe paardensporters. De pilot loopt tot en met 31 maart 2020. Het KNHS Bixie&Friends Ruiterpakket bestaat uit:

– KNHS-lidmaatschap voor 1 jaar

– Bixie&Friends Ruiterpaspoort

– Twee keer per jaar het magazine Bixie&Friends op de mat

– Bixie en Dancer rugzak

– Bixie&Friends poster en ansichtkaart

– Boekje ‘Mijn eerste paardrijles’

– Borstel en hoevenkrabber

– Divoza kortingsbon t.w.v. €10,- (of kortingsbon van winkel eigen manege indien gewenst) Bron: KNHS