Eerste Peter Paul Bouman wisselbokaal uitgereikt aan Toon Jaspers

De allereerste 'Peter Paul Bouman Wisselbokaal' voor de SELL Veulenveiling Brabant-vrijwilliger van het jaar is uitgereikt aan Toon Jaspers. Jaspers en zijn echtgenote werden door voorzitter Anton van Limpt binnengeroepen na een eervolle speech en samen met de voorbrengers in de spotlights gezet.

De wisselbokaal is uitgereikt ter nagedachtenis aan de altijd opgewekte voorbrenger Peter Paul Bouman. Het bestuur en alle overige betrokkenen van SELL Veulenveiling Brabant werden begin dit jaar opgeschrikt door het noodlottige ongeval dat een einde aan Boumans leven maakte.

Herinnering

“Wij willen hem jaarlijks in herinnering houden door een wisselbokaal beschikbaar te stellen aan een SELL-vrijwilliger”, vertelt SELL Veulenveiling Brabant-voorzitter Anton van Limpt. “Jarenlang was Peter Paul onze vaste voorbrenger, zowel op de foto- en videodagen als tijdens de veilingdag zelf. Een echte vakman die de groep voorbrengers als geen ander kon delegeren op een bijzonder plezierige wijze. We zijn hem dankbaar voor hetgeen hij betekend heeft voor onze veiling.”

Bron: Sell Veulenveiling Brabant / Horses.nl