Eigenaresse redt Fjord eigenhandig uit sloot

In Barendrecht kwam vanmiddag een Fjord in de sloot terecht, waarschijnlijk doordat de merrie uitgleed. Ze kon er niet meer zelf uitkomen, dus werd de brandweer gealarmeerd. Die kreeg het paard in eerste instantie ook niet aan wal.

De eigenaresse, die abusievelijk al te horen had gekregen dat haar paard was overleden, trok bij aankomst direct haar schoenen uit en sprong in het water.

Ze klom op haar paard en omdat de oever te steil was, werd besloten het paard een stuk te laten zwemmen naar een minder steil gedeelte aan de overkant. Daar kwamen de twee weer veilig aan land. De Fjord liep bij haar avontuur een wond aan een voorbeen op.

Bron: Rijnmond.nl