Einde familiebedrijf Stal Midden-Heuven in Rheden

Het familiebedrijf Stal Midden-Heuven in Rheden houdt na 60 jaar op te bestaan. Eigenaar Dick Groenewoud heeft de manege en pensionstal verkocht aan Natuurmonumenten, dat van plan is om van het perceel een parkeerplaats te maken voor bezoekers van het natuurgebied. Voor de ruim 40 klanten en de vijf personeelsleden kwam het nieuws als een grote verrassing schreef De Gelderlander gisteren.

Stal Midden-Heuven ontstond 60 jaar geleden aan de voet van Nationaal Park Veluwezoom in Rheden. Dick Groenewouds vader Willem verruilde destijds de koeien voor paarden en bouwde een bedrijf op wat meer werd dan alleen een manege. Het werd een hippisch centrum waar de vierspansport zijn bakermat had. Ook de KNJV was er jaren lang trouwe gast met de Hunter Trials op de mooie, glooiende terreinen rond de stallen.

Forse investeringen

Dick Groenewoud kwam op zijn negentiende in het bedrijf, dochter Arlette is de derde generatie die de scepter zwaait. Het was dan ook een emotionele beslissing om het bedrijf te verkopen. In het interview in De Gelderlander zegt Arlette Groenewoud: “Ik was met mijn vader al een paar jaar in gesprek over de toekomst van het bedrijf. De nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn vraagt om forse investeringen. Ook het verouderde houten gebouw is aan vervanging toe. Verder ging de toegenomen drukte rondom het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten meer en meer ten koste van de bereikbaarheid van de manege.”

Weilanden in pacht

Voordat Natuurmonumenten zich bij de Groenewouds meldde, waren er oriënterende gesprekken met mogelijke opvolgers. Maar die liepen op niets uit. Arlette: “Onze weilanden pachten we van Natuurmonumenten. Weilanden zijn onmisbaar voor een manege. Het was onzeker of een nieuwe exploitant die weilanden ook voor lange tijd zou kunnen pachten. Dat heeft er ook toe bijgedragen dat het nu ophoudt.”

‘Veel emotie’

31 januari werd bekend dat Natuurmonumenten het bedrijf aankocht om af te breken ten behoeve van parkeergelegenheid voor bezoekers van het nationaal park. De Groenewouds noemden het in De Gelderlander ‘een rationele beslissing die met veel emoties gepaard ging’.

