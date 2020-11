Elleboogbreuken complexer bij ruiters dan bij skaters en klimmers

Uit een nieuw onderzoek naar breuken aan de elleboog, blijkt dat ruiters en amazones als ze van hun paard vallen, vaak met hun arm hun val breken. Op zich niet opmerkelijk, maar het komt regelmatig voor dat een valpartij alleen schade aan de elleboog veroorzaakt en verder helemaal niets. Maar zo'n elleboogbreuk is dan wel vaak complexer dan bij andere sporten.

Zelfs als de elleboog nooit de grond raakt, is dit gewricht wel vaak slachtoffer van een valpartij, vertelt dokter Franck-Noël Fitoussi, die kinder-orthopeed is aan de Sorbonne in Parijs. Vaak wordt het ellebooggewricht helemaal uit het lood geslagen, waardoor ook andere fracturen ontstaan.

Hoogslaper

Kinderen lopen ook vaak elleboogbreuken op na een val bij het skaten, klimmen of uit een hoogslaper, vertelt Fitoussi, maar bij paardrijdongelukken zijn de breuken vaak complexer. Ruiters en ruitertjes hebben vaker een operatie nodig. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het feit dat valpartijen bij het paardrijden meestal niet uit stilstand gebeuren. Het zijn zogenaamde ‘hoog-energie’ valpartijen, oftewel: het slachtoffer wordt gelanceerd. Dit geeft meer krachten op de lichaamsdelen die de val moeten breken. Al hoef je bij hoge energie niet meteen aan een rengalop te denken, ook bij lagere snelheden kunnen complexe breuken ontstaan.

Voorkomen is beter dan genezen

Dit soort complexe fracturen voorkomen is natuurlijk beter. Fitoussi zou er voorstander van zijn als er ook voor paardensporters elleboogbeschermers komen. Niet zozeer om de elleboog zelf af te scherm, maar wel om de schok die bij een val in de handen en polsen ontstaan te absorberen. “Skaters hebben ook iets dergelijks, misschien is er voor paardensporten ook zoiets te ontwerpen, dat de vingers dan vrijlaat voor de teugelvoering” aldus de dokter. Valtraining kan ook goed helpen, zegt hij. “Kinderen die op judo of gymnastiek zitten leren vaak goede valtechnieken, maar deze technieken moeten wel aangepast worden aan de hoeken waaronder je van een paard kunt vallen.”

Bron: The Horse / Horses.nl