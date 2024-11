Emissies in de paardenhouderij: ‘Kwestie van tijd’

In tegendeel tot de intensieve veehouderij is het terugdringen van emissies in de paardenhouderij bijna niet aan de orde. Er is weinig (internationaal) onderzoek naar uitstoot in de paardenhouderij gedaan, maar er wordt verwacht dat dit wel noodzakelijk zal zijn om de paardenhouderij te verduurzamen en toekomstbestendig te houden.

Marieke Toonders, voorzitter van LTO-vakgroep Paardenhouderij, geeft aan dat het een kwestie van tijd kan zijn voordat de problematiek, naast de veehouderij, ook bij de paardenhouderij gaat spelen.

Onderzoek

Twee jaar geleden is er in opdracht van provincie Zuid-Holland in samenwerking met de KNHS op een manege een onderzoek uitgevoerd naar de emissies, zoals stikstof, ammoniak en broeikasgassen. Iris Huisman van Wageningen University & Research noemt het onderzoek naar emissies in de paardenhouderij een onbekend gebied; ‘Studies naar emissies zijn internationaal beperkt en daarnaast kenmerkt de sector zich door veel disciplines, huisvestigingsvormen en verschillende types mestmanagement, zowel hobbymatig als professioneel. Dat maakt het lastig om conclusies te trekken.’

Bron: Nieuwe Oogst