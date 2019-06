Emma Kanerva’s Olympiade paard Sini Spirit overleden

Vorige week overleed Emma Kanerva's Olympiade paard Sini Spirit op 22-jarige leeftijd. De Hannoveraan leed aan een hartaandoening en werd ingeslapen. De carrière van de Finse amazone werd bepaald door de zoon van Espri, ze bereikten samen de Olympische Spelen in Londen en werden individueel 22ste.

Emma Kanerva begon in 2007 met de Hannoveraan Sini Spirit in de Lichte Tour. De Finse was destijds werkzaam als stalamazone bij Hubertus Schmidt. In 2008 reed het paar hun eerste Grand Prix en hun eerste kampioenschap, de Nordic Baltic Championships in Aarhus.

EK, WK en Olympische Spelen

Er volgden twee Europese kampioenschappen in Rotterdam en Herning, de wereldruiterspelen in Kentucky en in 2012 de Olympische Spelen in Londen. Het EK in Herning was de laatste grote wedstrijd van Kanerva en Spirit. De Hannoveraan werd vervolgens nog uitgebracht door Philip Lütkemeier en Mali de Sainte Fare. In 2015 liep hij zijn laatste wedstrijd.

De afgelopen drie jaar was Spirit bij zijn eigenaresse Monica Brotherus in Finland.

Bron Eurodressage