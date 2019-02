Endo het blinde wonderpaard

Je hoort wel eens dat paarden door een aandoening of ongeluk een oog moeten missen en toch goed kunnen functioneren. Maar dat een paard twee ogen moet missen en toch nog volledig functioneert, dat mag wel een wonder heten. De negentienjarige Appaloosa Endo is zo'n wonder. Hij verloor beide ogen door maanblindheid, maar mede door de enorme toewijding van zijn eigenaresse kan hij een prima leven leiden en is hij zelfs een bekendheid geworden.

Endo’s eigenaresse Morgan Wagner was dertien jaar oud toen ze een paard mocht uitkiezen van haar oma. Ze vond Endo, die als veulen al heel opvallend was en een bijzondere uitstraling had. “Toen hij jong was was hij best schrikkerig en ook heet”, vertelt Wagner op FEI.org. “Maar hij was ook heel lief en intelligent.”

Pijnlijke ogen

Endo groeide op, Wagner leidde hem zelf op en de twee kregen een goede band. Toen hij acht jaar was viel het op dat hij vaak last had van zijn ogen, vooral in de zomermaanden. De dierenarts constateerde ontstekingen, staar en glaucoom bij Endo en er werd van alles ondernomen om hem te ontzien. Helaas voor Endo werd de pijn vijf jaar na de eerste diagnose ondraaglijk en moest worden besloten zijn rechteroog te verwijderen.

Niet beter

Na de operatie was Endo erg angstig en Wagner moest steeds in zijn buurt blijven om hem gerust te stellen. Al snel werd duidelijk dat de situatie met zijn linkeroog ook niet beter werd en binnen enkele maanden raakte de Appaloosa ook zijn tweede oog kwijt.

Voorbereiding

Omdat hij na de eerste operatie al zo bang was heeft Wagner geprobeerd voorbereidingen te treffen om de tweede operatie een zo groot mogelijke slagingskans te geven. Ze blinddoekte hem en probeerde hem op die manier te leren hoe hij op haar en op zijn omgeving moest letten. “Hij was eerst doodsbang en durfde niet meer te bewegen, maar al snel leerde hij op mij vertrouwen en deed hij zijn eerste stappen. Dat was een goede vooruitgang, maar hij leerde ook snel hoe hij de blinddoek af moest doen.”

Snel herstel

Een half jaar na de eerste operatie vond de tweede operatie plaats en wonderwel verliep het herstel veel sneller dan de eerste keer. Inmiddels is het vijf jaar geleden dat Endo volledig blind werd en hij leidt ondanks zijn handicap een prima leven. Endo heeft een miniatuurpaardje dat bij hem in de stal staat en hij kan vrijwel alles wat een ander paard ook kan. Volgens Wagner kan hij gewoon gereden worden, gaat hij op buitenrit, gaat hij op wedstrijd, kan hij zelfs een sprongetje maken, kent hij vrijheidsdressuur en leert hij nog steeds nieuwe dingen.

Grasmaaier

Als Wagner zelf buiten bezig is mag Endo ook naar buiten: “Hij is de grasmaaier, eten is zijn grootste hobby. Gepoetst worden is zijn tweede favoriete bezigheid en rondgalopperen met mij staat op de derde plaats.”

Volgers

De Appaloosa is graag gezien op verschillende expo’s, waar hij vaak ingezet wordt voor demonstraties. Hij heeft 200.000 volgers op Facebook en 66.000 volgers op Instagram.





Bron: FEI