Engelbert Knol tijdens prijsuitreiking Almelose Ruiterdagen Koninklijk onderscheiden

Al vele jaren is Engelbert Knol actief op het Twents Hippisch Centrum aan de Manegeweg. Door zijn dochters is hij besmet geraakt met het virus en werd al snel penningmeester van de Looleeruiters. Hij was de stille kracht achter de manegelessen en hoofdringmeester tijdens de Almelose Ruiterdagen. Engelbert Knol is daarom afgelopen weekend Koninklijk onderscheiden.

Engelbert al pietje precies en super vakman. Met zijn technische achtergrond werd hij al heel gauw de voorzitter van het klusteam op de manege. Zijn grootste verdienste was toch wel dat hij samen met Henk van der Wal (in 2020 Koninklijk onderscheiden) alle vernielde huisjes weer heel professioneel heeft gerepareerd. Daarnaast is hij tijdens de Almelose Ruiterdagen altijd te vinden aan de springring als hoofdringmeester. Een taak die hij ook op zaterdag 24 juni uitvoerde. Toen de prijsuitreiking voorbij was, nam de burgemeester het woord en overviel hem door te vertellen dat hij, mede door alle werkzaamheden die hij belangeloos deed in en om de manege, door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Foto: Almelose Ruiterdagen

Bron: persbericht