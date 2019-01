Enkele paarden op Texel slachtoffer van vuurwerk

Op Texel was rond de jaarwisseling veel overlast door vuurwerk. Het Noord Hollands Dagblad maakt melding dat ook enkele paarden hiervan het slachtoffer werden. Een paar jongens hadden de dieren met vuurwerk verschrikt. Eén paard moest zelfs afgemaakt worden omdat het een been brak bij het springen over een hek.

Een vrouw die naar haar paarden in een weiland langs de Waalderweg bij Den Burg ging, trof daar tussen de optrekkende kruitdampen een paar jongens aan die de dieren zojuist aan het schrikken hadden gemaakt met vuurwerk.

Gebroken been

Een paard in een weide op de hoek van de Hemmerkooi en Driehuizen bij Den Burg brak door twee stroomdraden en sprong over een hek, waarbij het een been brak. Het dier moest worden afgemaakt door de dierenarts. De oorzaak van zijn angst was niet te achterhalen, maar het vermoeden bestaat dat ook hier vuurwerk in het spel was. Volgens de eigenares was de hengst erg rustig van aard en bovendien in zijn jeugd getraind om voor de koets van het koninklijk huis te lopen.

Bron Noord Hollands Dagblad