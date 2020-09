Enorme bosbranden leiden tot stalevacuaties in Californië en Oregon

Paardenmensen in het Westen van de Verenigde Staten zijn druk met evacueren. Er zijn ongekend grote bosbranden uitgebroken in de staten Californië en Oregon. De meeste opvangcentra zitten al helemaal vol en de paarden worden zelfs naar buurstaat Washington gebracht.

Nadat Californië vorige week al geteisterd werd door grote branden, is nu ook Oregon getroffen. Hoge temperaturen en harde wind wakkeren de vlammen van meer dan 35 actieve bosbranden in de staat aan. Er zijn al ruim 2 miljoen hectare in vlammen opgegaan. De regio die in brand staat is normaal gesproken behoorlijk vochtig en strekt zich uit van het Cascade gebergte tot de kust van de Stille Oceaan. Stalhouders zijn in allerijl aan het evacueren en de noodopvang raakt overvol. De gouverneur heeft de noodtoestand afgekondigd.

‘Overal bosbranden’

“Alles is zo ontzettend droog en de wind is zo krachtig dat er gewoon overal brand is” vertelde Kim Mosiman uit Gresham Oregon aan The Horse. Zij werkt voor een paardenopvang voor achtergelaten en verwaarloosde paarden. “Het probleem is niet dat er een bosbrand is, maar dat er overal bosbranden zijn.” Mosiman heeft ervaring met evacuaties en zorgde voor een noodopvang voor 50 paarden, die binnen no time vol zat deze week. DevonWood Equestrian Center, een dressuurstal, maakte maandag 200 plaatsen vrij voor paarden die voor het vuur werden geëvacueerd. Ook zij zaten dinsdag al vol.

Opnieuw evacueren

Tegen donderdag was het bijna onmogelijk om nog een opvangplek te vinden. Daar kwam bij dat verschillende locaties die eerder veilig waren inmiddels ook door de branden bedreigd worden. Mosiman: “We moeten steeds verder weg om te zorgen dat de paarden veilig zijn”. Ze riep paardeneigenaren op om op tijd een goed plan te maken voor het geval een evacuatie nodig wordt. Veel mensen laten hun paarden los en schrijven hun telefoonnummer op de hoeven. “Maar dat moet je echt alleen in uiterste nood doen” benadrukt ze. “Het is sowieso geen goed plan, maar je moet het echt alleen doen als plan A, B en C mislukt zijn.”

Zonder papieren

Buurstaat Washington heeft inmiddels gemeld dat paarden uit Oregon de grens over mogen zonder de gebruikelijke papieren. Wel moeten ze in separaat gestald worden ivm mogelijke dierziekten en mogen de paarden niet langer dan 30 dagen in de staat blijven.

Zeven doden

Er zijn inmiddels al zeker zeven mensen omgekomen bij de branden in Oregon en meerdere dorpen zijn verwoest. In Californië zijn de branden de grootste in de geschiedenis. In veel plaatsen, waaronder de stad San Francisco, kleurt de lucht volledig oranje. Er worden meer dan 17.000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden.

Meer foto’s van de branden in Californië en Oregon

Bron: The Horse / Horses.nl / Facebook / The Guardian