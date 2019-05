102-jarige vrouw maakt eerste ritje op paard

Gerritje van Bennekom-Heemskerk, met de respectabele leeftijd van 102 jaar en elf maanden, had nog één grote droom: een ritje op paard maken. Die droom kwam op dinsdag 21 mei 2019 uit bij de Zilfia's Hoeve. "Ik had er veel eerder aan moeten beginnen", vertelt ze na afloop.

“Het was best een beetje spannend. Er waren natuurlijk best wel veel mensen die kwamen kijken. Zeker met een leeftijd van 103 jaar is dat met opstappen best wel een ding, omdat je niet meer zo mobiel bent”, vertelt Vivian van der Maat, eigenaresse van Zilfia’s Hoeve. “Met wat simpele en creatieve manieren hebben we haar via een strobaal op paard gekregen, dus dat was hartstikke leuk.

Mevrouw van Bennekom-Heemskerk vond het een geweldige ervaring en grapte tussendoor nog: “Hij vindt me zo leuk omdat ik een merrie ben.” Na afloop kreeg ze een diploma uitgereikt.

