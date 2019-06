150 Konikpaarden vertrekt in juli naar Wit-Rusland

Medio juli zal een groep 150 Konikpaarden uit de Oostvaardersplassen vertrekken naar het natuurgebied Naliboksky in Wit-Rusland. Volgend week worden de paarden gechipt en medisch onderzocht.

Eerder was de planning dat paarden al in juni zouden vertrekken naar Wit-Rusland.

Goede selectie

Inmiddels bevinden zich zeker 200 paarden in een vangweide. Uit deze groep kan een goede selectie worden gemaakt van 150 paarden. Na het chippen en het medische onderzoek moeten de paarden nog dertig dagen in quarantaine.

Eenmaal aangekomen in Wit-Rusland moeten de paarden opnieuw een maand afgezonderd leven. Het natuurgebied Naliboksky is het grootste bosgebied in Wit-Rusland en beslaat in totaal 240.000 hectare

Grote grazers

Inmiddels zijn er al dertig Konikpaarden vertrokken naar het Spaanse natuurgebied Atapuerca nabij de stad Burgos. Ook een groep van twintig paarden is vertrokken naar Texel. In totaal mogen er nog 450 paarden blijven in de Oostvaardersplassen.

Bron: Horses.nl/Hart van Nederland