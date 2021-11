93-jarige Britse maakt eerste ritje op 31-jarige merrie

De 93-jarige (!) Melita Richardson droomde er van om te leren rijden en die wens kwam een week geleden uit. De Britse kwam terecht bij Three Lane Ends Farm. Daar maakte ze een ritje op de 31-jarige merrie Sally. "Ze heeft ongeveer een half uurtje gereden en ze vond het geweldig. Haar balans was goed en na afloop zei ze: 'Nu gaan we voor een glas wijn naar de pub."

“Pas later die avond realiseerde ik me hoe bijzonder het was”, vertelt Christine Barratt Atkin aan Horse & Hound. “The Queen rijdt met haar 95 jaar nog steeds, maar zij is een paardenvrouw en heeft de kracht ervoor. Om op 93-jarige leeftijd voor het eerst te rijden, is echt een hele prestatie.”

Bron: Horse & Hound