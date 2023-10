Afgevende Friezen in Boer zoekt Vrouw

Vandaag arriveerden de drie overgebleven briefschrijvers arriveren bij 'hun' buitenlandse boer of boerin in het programma Boer zoekt Vrouw Europa. Het was aflevering drie dus her en der verschenen bij iedereen de eerste haarscheurtjes in de façades. Hoewel de logeerkamers er strak bij lagen, dat mag ook gezegd.

Boer Richard in Slowakije en Boerin Bernice in Zweden hadden hun respectievelijke toko’s zelfs compleet verbouwd. De kolchoz kan inmiddels zó in de VT Wonen en bij Bernice was er geen Ikea aan te pas gekomen. Tegen elke prijs moest kennelijk voorkomen worden dat Boer zoekt Vrouw in een soort Ik Vertrek zou veranderen. De dames van Richard en de heren van Bernice waren terecht diep onder de indruk van de gerestylede optrekjes.

Vat vol tegenstrijdigheden

Bij aankomst van de mannen stond Bernice een Fries paard in te vlechten. Wij wisten niet dat die afgeven, maar gelukkig kon ze haar pikzwarte handen aan de fris ingevlogen Nederlandse jongens afvegen. Het was trouwens een wonder dat Bernice de uitgekozen jongens nog herkende, zo gaf ze direct toe. “Ik vergeet zo snel hoe ze er uitzien.” De Friese Zweedse bleek opnieuw een charmant vat vol tegenstrijdigheden. Ze was bij aankomst van de heren al één gehele dag het huis uit en zelfstandig wonend in haar eigen strakke optrekje. Maar ja, zo’n dag zelfstandig dat was veel te rustig, want die mooie Australian shepherd zegt kennelijk ook niet zo veel. Echter, na een halve dag met de drie kandidaat-verloofdes, moest ze zich toch even terugtrekken boven de pasta, want “het was allemaal wel erg druk”.

Uiers

Na 415 seizoenen boer zoekt vrouw wordt het een klein beetje een cliché, maar ook dit jaar moesten we erdoorheen: de jaarlijkse kennismaking met de melkput. Dit keer vond het traditionele uierschrobben en plassende-koeien-ontwijken plaats op de boerderijen in Denemarken en Frankrijk. Waarbij het vooral jammer was dat Ellen er níet voor koos om Haico maar direct vol op de mond te pakken toen die, in diezelfde melkput, openhartig toegaf nog nooit gezoend te hebben. Ze wilde het wel, maar ze deed het niet. Bij Bernice hebben ze een melkrobot en geen melkput, dus daar werd ook niet gezoend. Maar het betekende wel dat er een paar klaplopende koeien geïdentificeerd moesten worden die zich niet bij de robot hadden gemeld die dag. Zoals de heren zelf al constateerden: “Dit waren onze witte sneakers.” Bernice stond erbij en lachte hen toe (of was het uit?).

Eigen yoghurt

In Duitsland en Slowakije waren geen melkputten te overwinnen, dus daar was tijd om te eten en rond te hangen bij het zwembad of het spuitvliegtuig. Piets dames stortten bijna collectief uit de krakende schommel, maar helaas vielen de beelden daarvan een beetje tegen. Wel hadden ze alle drie hun gehele huishouden meegenomen naar de gepensioneerde melkveehouder. Inclusief eigen yoghurt. De raadselen van het hart blijken maar weer eens ondoorgrondelijk.

Bron: Horses.nl