Aftrap Boer zoekt Vrouw: ‘Het mag ook wel eens over iets anders dan paarden gaan’

Mirjam Hommes
Aftrap Boer zoekt Vrouw: ‘Het mag ook wel eens over iets anders dan paarden gaan’ featured image
Joey van de Grijp. Foto: Linelle Deunk / KRO-NCCRV.
Door Mirjam Hommes

Ook in het nieuwe seizoen van het populaire programma Boer zoekt Vrouw is een ‘paardenboer’ te vinden. Dit keer is het Lichtetour-ruiter Joey van de Grijp, die op zoek is naar een stoere man die bij hem in het bubbelbad wil. In totaal zoeken zes boeren een nieuwe liefde.

