Anky van Grunsven als Bon-bon in The Masked Singer 

Anky van Grunsven verscheen gisteravond als bonbon in The Masked Singer. Televisiekijkers kregen te maken met een Kogelvis, Koala, een Toffe Peer, een Eekhoorn en een Bon-bon. De Kogelvis en de Bon-bon moesten hun geheimen prijsgeven en lieten het panel van de ene verbazing in de andere vallen. Daarbij was er een hoofdrol voor meervoudig Olympisch kampioene Anky van Grunsven.

Het panel, bestaande uit Gerard Joling, Buddy Vedder, Carlo Boszhard en Loretta Schrijver, dacht bij de Bon-bon in eerste instantie aan Evi Hanssen, Connie Breukhoven, Holly Brood, Yvon Jaspers en Marijke Helwegen. Maar ze zaten er helemaal naast.

Bling-bling

Er kwamen al heel wat hints voorbij die achteraf bekeken duidelijkheid hadden moeten brengen. Zo vertelde de Bon-bon dat ze wel van een beetje bling-bling houdt en dat ging over de prijzen die ze heeft gewonnen. Er was ook een koninklijke mantel te zien en een kroon en dat was een verwijzing naar de koninklijke onderscheidingen die Anky heeft mogen ontvangen. De meereizende petit fours verwijzen naar haar kinderen Yannick Janssen en Ava Eden die met haar hebben meegereisd. Daarnaast verwees Anky naar een (rij)laars.

Verbazing

De verbazing was groot toen – ondanks alle aanwijzingen – de koningin van de dressuur achter de lekkernij van chocola bleek te zitten.

Bron: RTL Nieuws/Horses.nl