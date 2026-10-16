Bert de Ruiter benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Al meer dan vijftig jaar is Bert de Ruiter een vertrouwde stem in de paardensport. Vanavond werd zijn jarenlange inzet bekroond tijdens Indoor Friesland, waar hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
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