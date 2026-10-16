Bert de Ruiter benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Petra Trommelen
Bert de Ruiter benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau featured image
Bert de Ruiter Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Al meer dan vijftig jaar is Bert de Ruiter een vertrouwde stem in de paardensport. Vanavond werd zijn jarenlange inzet bekroond tijdens Indoor Friesland, waar hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


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