Bijna 60 paarden in nieuwe show Cavalluna

In de nieuwe show van Cavalluna, genaamd ‘Grand Moments’, verschijnen maar liefst 58 paarden, pony’s én ezels ten tonele. De show vindt plaats in Rotterdam (Ahoy) op 15 en 16 maart en in Antwerpen (Sportpaleis) op 22 en 23 maart. Hoe komt de organisatie aan zoveel paarden en hoe worden de paarden klaargestoomd voor zo’n grote show? Iris Heider, manager marketing en pr, geeft antwoord op deze vragen.

Hoe krijgen jullie zoveel paarden bijeen voor de show?

Voor onze shows werken we al lange tijd samen met een aantal rijteams. De paarden waarop zij rijden zijn niet van ons, maar van de ruiters of rijteams zelf. Zij hebben doorgaans grote stallen thuis waar ze paarden fokken en trainen en ook andere ruiters instructie geven.

We staan ook altijd open voor nieuwe mensen en hun paarden, dus we hebben ook elk jaar nieuwe deelnemers. Die vinden we via aanbevelingen, social media of sollicitaties.

Hebben jullie voorkeur voor bepaalde rassen?

We proberen zoveel mogelijk verschillende paardenrassen te showen, van kleine mini-Shetlanders tot grote Shires. Er doen ook Friezen, Andalusiërs, Lusitano’s, Tinkers, Arabieren en ezels mee.

Hoe oud zijn de paarden en pony’s?

De paarden zijn niet te jong en niet te oud. Ze moeten een goede basisopleiding hebben gehad voordat ze getraind worden om in shows op te treden. Met de vrijheidsdressuurpaarden die niet gereden worden kan iets jonger gestart worden, vanaf zes jaar. De paarden die wel gereden worden starten iets later in de show en zijn meestal zeven jaar of ouder.

Cavalluna ‘Grand Moments’ is een adembenemende show met muziek, indrukwekkende lichteffecten en special effects. Hoe train je de paarden voor zo’n evenement?

Ongeveer zes maanden voor aanvang van de show krijgen de ruiters/rijteams hun rollen en scenes toegewezen en kunnen zij voor zichzelf gaan trainen. Ons creatieve team bezoekt de ruiters zo’n drie maanden voor de show bij hen thuis, om samen de choreografie door te nemen. Enkele weken voor de première komen alle ruiters, medewerkers en dansers samen in Dresden (Duitsland) om alle talenten samen te voegen. Gedurende die periode krijgen de paarden veel tijd om te wennen aan de arena, de lichten en geluiden, elke dag steeds een beetje meer. Met echt nerveuze paarden hebben we vrijwel niet te maken, die worden bij voorbaat al niet uitgekozen om deel te nemen aan de show.

Hoe zien de dagen van de paarden eruit gedurende de tijd dat de show draait?

De show vindt plaats in de weekenden, steeds in een andere stad. De paarden arriveren op vrijdagavond in de stad waar de show draait en vertrekken daar weer op zondagavond of maandag. In het showweekend staan ze in ruime staltenten. In de ochtenden voor de show krijgen ze altijd de kans om hun benen te strekken in de arena of onze warming-up tent en om de locatie te bekijken. Ze worden verzorgd en gevoerd door hun eigen ruiters, die ook de stallen uitmesten. In elke stad komt een dierenarts de paarden, tenten, materiaal en wagens checken voordat we mogen optreden.

Tussen de shows door gaan de paarden naar hun eigen stal, krijgen ze rust, worden ze rustig getraind en genieten ze van weidegang.

Wat als een paard onverwacht niet fit is voor de show?

We hebben altijd een paar reservepaarden bij ons. Als een paard geblesseerd of niet fit is, zal een andere paard-ruiter combinatie invallen. Als het mogelijk is doet de nieuwe combinatie dezelfde choreografie, maar indien nodig stemmen we het af op het nieuwe paard.

In uitzonderlijke gevallen moeten we externe contacten binnen onze showgemeenschap vragen om in te vallen met een totaal andere act. Dat is bijvoorbeeld het geval als een ruiter van een groot vrijheidsdressuuroptreden geblesseerd is.

Waar gaat de show van dit jaar, Cavalluna ‘Grand Moments’, over?

We beleven het verhaal van de bejaarde showruiter Trol. Hoe ouder hij wordt, des te angstiger hij wordt op een zekere dag zijn vrienden uit de showwereld niet meer terug te kunnen zien. Dan verschijnt de Godin van het Leven die hem vertelt dat er slechts één enkele kans bestaat om zijn dierbaren voor altijd bij zich te hebben: ze nog één keer met hun beste nummers in een grote show te verenigen en op die manier een eeuwige band van herinnering met hen aan te gaan.

Ze strooit levenspoeder over Trol heen en hij beleeft met bruisende levensvreugde een visioen waarin hij de meest bijzondere showimpressies en de vrienden uit zijn carrière nog een keer meemaakt. Daarbij wordt hem langzaam duidelijk wat het bijzondere is dat hij deelt met alle ruiters, dansers, danseressen, musici en acrobaten: innige vriendschap, liefde, respect, plezier, humor, nostalgie, gevoel, romantiek, angst, vrijheid, kracht, schoonheid, ontroering, geestdrift – het leven zelf.

