Boer zoekt Vrouw-veulen in de maak

"Boer zoekt Vrouw liefdesbaby on the way", schrijft Marnix Knetemann grappend op Facebook. Al gaat het hier niet om een baby, maar om een veulen. Marnix sprong afgelopen december al als voorbrenger in de bres voor Steffi Verhagen en nu heeft de hengstenhoudster Knetemann een dienst bewezen. De merrie is drachtig van Hennessy en er kan in 2020 reikhalzend uitgekeken worden naar het tweede BZV-veulen.