Britt Dekker bezig met vervolg Whitestar: ‘Wel heel vet’

Britt Dekkers paardenfilm Whitestar krijgt mogelijk een vervolg. De presentatrice is bezig met een tweede deel. Dat verklapte ze dinsdagochtend in Veronica Inside op Radio Veronica.

“Er komt misschien een tweede deel van Whitestar. Daar zijn we mee bezig”, vertelde Britt Dekker. “Het zou wel heel vet zijn.”

Nog niet helemaal zeker

Of de film er daadwerkelijk komt, moet nog blijken. “We zijn ermee bezig, het is nog niet helemaal zeker.” Dekker maakte in de film, die vorig jaar verscheen, haar acteerdebuut. Ook haar paard George had een rol.

Bron: Veronica Inside