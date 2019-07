Britt Dekker kondigt SBS6-docuserie en eigen bioscoopfilm aan

Britt Dekker heeft vanochtend op Radio 538 aangekondigd dat er op SBS6 een documentaireserie verschijnt over George, het paard dat John de Mol voor haar kocht. Dekker deed op de radio ook uit de doeken dat ze voor de serie samenwerkt met documentairemaakster Annette van Trigt. En in het radioprogramma komt Dekker met nóg een primeur: ze komt met een eigen bioscoopfilm, waarin George de hoofdrol speelt.

Dekker komt dit najaar met de bioscoopfilm Whitestar, waarmee ze ook haar acteerdebuut zal beleven. Britt stond aan de wieg van het idee dat door scenarioschrijver Michiel Peereboom is bewerkt en uitgeschreven is tot een bioscoopfilm, aldus filmdistributeur Just Film Distribution. Daarnaast maakt Britt haar acteerdebuut in de paardenfilm.

Familiefilm

Whitestar moet een feelgood familiefilm worden over de bijzondere relatie tussen Britt en het afgedankte springpaard Whitestar. Wanneer blijkt dat Whitestar toch bijzondere talenten heeft haalt de eigenaar hem weer weg bij Britt om wedstrijden te rijden, maar zonder succes. Pas als Britt en Whitestar weer samen zijn, halen ze het beste in elkaar naar boven en blijkt Whitestar een echte winnaar. Naast Britt Dekker is ook Esra de Ruiter te zien in Whitestar.

Kan niet wachten

Dekker staat te trappelen om aan de slag te gaan. “Ik vind het echt supertof dat ik een bioscoopfilm mag maken. Dit was al heel lang een droom dus extra gaaf dat het nu ook echt gaat gebeuren. Ik kan niet wachten tot de opnames beginnen en ik hoop dat iedereen net zo enthousiast over de film zal zijn als ik ben!’’ aldus Dekker.

Bron: Radio538