Britt te rade bij VDL: ‘Wat is het zaad van George waard?’

Wat is het zaad van George waard? Op deze vraag wil Britt Dekker dolgraag antwoord en gaat daarom in de voorlaatste aflevering van 'Opgezadeld met Britt' (20.30 uur, SBS 6) op bezoek bij Wiepke van de Lageweg. De wereldberoemde hengstenhouder zal met een scherp oog naar een video van George kijken en zijn advies uitbrengen.

Natuurlijk niet nadat ‘ie eerst is rondgesjeesd met Britt door zijn eigen weilanden om de mediaster zijn rauwe hengsten te tonen. Daarna bekijkt ze hoe de diverse hengsten hun werk verrichten op het dekstation. Uiteraard reageert Britt op zijn Britts in het laboratorium van Wiepke waar ze haar ogen uitkijkt naar het witte goud.Wat zou het zaad van George waard zijn?

Vanavond te zien in de voorlaatste aflevering van ‘Opgezadeld met Britt’ bij SBS6 om 20.30 Maandag 9 december blikt Britt Dekker in ‘Tijd voor Max’ terug op de serie. Die avond is de slotaflevering te zien.

Bron: Horses.nl