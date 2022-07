Britt Dekker zorgt voor rode oortjes bij Renze: ‘Jij kan toch dekken en werken tegelijk?’

Britt Dekker heeft dinsdagavond talkshowhost Renze Klamer ietwat in verlegenheid gebracht en rode oortjes bezorgd. Dat kwam omdat Britt begon over haar paard George, die in het dekseizoen zit. Plots ging het gesprek alleen nog maar over dekken, dekken en dekken. "Hij wil alles dekken!", aldus Britt.

Britt vertelde over haar nieuwe paardenfilm, waar haar Talpaard George helaas niet zo’n grote rol in kon spelen als ze zou willen. “Nee, George denkt alleen maar aan dekken op dit moment. Ja, het is een dekhengst, hij zit in het dekseizoen, dus elk object is een potentieel”, was haar uitleg.

Druk eraf

Vervolgens vroeg Renze zich af hoe lang zo’n dekseizoen dan precies duurt. “Nou, het dekseizoen is van februari tot augustus en dan dekken ze om de dag. Lekker de druk eraf.”

Dekken én werken tegelijk

Dat verbaasde Renze enigszins, zo’n lang dekseizoen. “En dan heb je eigenlijk verder niks aan dat paard?” Dan zorgt Britt voor de rode oortjes: “Jawel, want jij kan toch ook én dekken én werken tegelijk?” Dan kijkt Renze ongemakkelijk en zegt hij: “Niet tegelijk, Britt. Niet tegelijk.”

Bekijk hier het fragment met Britt Dekker

Bron: RTL Boulevard