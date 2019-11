Britt en George rijden kür met Judith Pietersen tijdens Friesian Proms 2020

Britt Dekker gaat een exclusief optreden geven op de Friesian Proms, dat op 9 en 10 januari plaatsvindt. "Op het nummer The Piano Man gaat ze samen met amazone Judith Pietersen een kür rijden’’, aldus Folkert Langhout, producer van de voorstelling, in de Leeuwarder Courant.

Naast Britt Dekker maken de leadzanger van DI-RECT, The Broadway Brass band, The BlueBirds met Elske DeWall en Helmut Lotti deel uit van de line-up van de Friesian Proms 2020. Dekker rijdt de kür uiteraard met haar schimmel George, waar ze op dit moment mee schittert in de bioscoopfilm Whitestar.

Wie dit spektakel niet wil missen moet snel zijn; de vrijdagavond is al bijna uitverkocht.

Bron: Leeuwarder Courant