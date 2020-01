Bruce Springsteen veilt gitaar en Harley Davidson voor Amerikaanse teams

Bruce Springsteen maakt er een gewoonte van om de Amerikaanse teams aan donaties te helpen. Voor de Wereldruiterspelen in Tryon liet hij tickets van zijn tour veilen en verzamelde daar meer dan één miljoen dollar mee. Voor de Olympische Spelen in Tokio laat de rockster zijn Fender gitaar en zijn gesigneerde Harley Davidson veilen.

Springsteen en zijn vrouw Patti zijn nauw bij de springsport betrokken door dochter Jessica, die tot de international top behoort. “Ik zie jaarlijks de top van de wereld tegen elkaar strijden en ik weet dat daar veel aan vooraf gaat”, zei Springsteen. “De hippische atleten van dit land helpen en de Amerikaanse teams supporteren is een familietraditie voor ons geworden”, vult vrouw Patti aan.

Bron: Horse & Hound

