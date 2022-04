BZV-boer Hans: ‘Ze krijgt een 9,5 voor algemene indruk’

Bij Boer zoekt Vrouw deelden de paardenboeren deze week tickets voor de citytrip uit. Springpaardenfokker Hans en zijn Annette zaten te geinen aan de keukentafel en hadden een gezellige avond met Hans' kinderen. Dressuurpaardenfokker Rob had presentatrice Yvon niet nodig voor een keuzemoment, maar stuurde Sonja voortijdig de laan uit om met Wendy op de bank achter te blijven.

Nadat Dinie vorige week bij Hans was weggegaan, omdat ze constateerde nog niet aan een nieuwe liefde toe te zijn, herstelden Annette en Hans zich deze week fantastisch. Er was nog wel wat nagedacht en gewoeld in de nacht na Dinie’s vertrek, maar beiden zaten fris en opgeruimd weer aan de ontbijttafel. Er werd alweer gelachen en Annette’s jarige dochter kreeg een gezamenlijke felicitatie via beeldbellen. Dochter Chelsea: “Dit is toch het beste cadeau, dat mijn moeder weer kans op liefde heeft!”. Annette was ontroerd, maar ging toch over tot de orde van de dag: “We moeten gaan, we moeten de paarden voeren”. Zou er toch een paardenmeisje in haar schuilen? We zagen Hans’ pretoogjes in elk geval fonkelen bij het gezamenlijk opstrooien van de stallen. Er viel geen onvertogen woord. Annette: “Hij was heel lief, niet bazig!”

‘Die man is gestrest’

Zelfs toen Hans later toch een aanwijzing gaf en daarbij pardoes Dinie tegen Annette zei, werd de stemming niet aangetast. De opgeruimde Annette constateerde: “Die man is gestrest, ik vind dat niet erg. Ik ga een naamkaartje opdoen.” Even later hadden de twee weer de slappe lach bij de koffie. Hans wilde nog niet zeggen of ze mocht blijven, want hij wilde “de druk er nog een beetje ophouden”. Waar vervolgens weer hartelijk om gelachen werd door de twee. ’s Avonds kwamen de kinderen van Hans kennismaken en dat was niet ongemakkelijk, maar gewoon heel gezellig. De dochter van Hans kookte, zonder peper. Annette: “Dat is wel een hele leuke dochter.” Hans: “Ja, maar daar heb je ook een hele leuke vader voor nodig, dat is fokkerij.”

Aaah Hans…..



Die man is 1 brok emotie.

Eigenlijk helemaal geen boer hè?#boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/Zrr97hBDgw — Dreamer (@MCnotHamm3r) April 24, 2022

Keuringsmoment

De aankomst van Yvon de volgende ochtend liep uit op een lineaire score. Hans had zo zijn eigen categorieën bedacht. Voor het lachen kreeg Annette een 9, ‘strooikar’ sturen een 7 en humor een 6,5. Die laatste score was er eentje die met een hele liksteen zout genomen moest worden. “Voor algemene indruk krijgt ze een 9,5” zei Hans tenslotte. “We hebben samen een goede sfeer gecreëerd en ik zou graag hebben dat je verder gaat.” Yvon vroeg nog of Annette dit ook wil, maar die hing al om de nek van Hans. “Ja natuurlijk!”. Ze gaan samen op citytrip. “We hebben allebei een rugzak” aldus Hans. Annette: “Het is echt een ontdekkingstocht, ik ben heel lang alleen geweest.” Dus dat moet goed komen met die reis!

Sonja afgeserveerd

Nadat Wendy, Sonja en Rob aan het begin van de aflevering in de keuken stonden te headbangen op snollebollekes, liet Wendy weten Rob nog niet te willen bespringen. Andersom lag dat anders, zo bleek tijdens een wandeling bij zonsondergang, in een stukje uiterwaarden vol met konikpaarden. Rob riep heel hard “magisch, magisch” om de konikpaarden te verjagen en vertelde daarna aan Wendy dat hij in vuur en vlam stond. Wendy zag nog 1,245 bezwaren qua afstand en kinderen enzo, maar Rob wilde het toch “heel open” proberen. Rob: “Jij bent degene die mij op hol jaagt.” Eenmaal thuisgekomen vertelde Rob aan Sonja dat er geen keuzemoment komt en dat het bij hem “niet komt” wat haar betreft. Sonja dacht daar precies hetzelfde over. Terwijl zij haar tassen pakte gingen Wendy en Rob maar vast op de bank zoenen.

Gierende banden

Presentatrice Yvon nam geen genoegen met het feit dat haar keuzemoment werd afgenomen en reed met gierende banden naar de Betuwe, maar Sonja was al lang en breed uitgezwaaid. Aan de keukentafel trof ze Wendy met rode konen aan. “Het is een grote rollercoaster. Ik voel me gevleid, verward, een beetje angstig, blij, alles door elkaar.” Rob: “Als Wendy had gezegd ‘ik voel het niet’ dan zou iedereen vandaag naar huis zijn gegaan.” Wendy wil wel mee op citytrip zegt ze tegen Yvon. Rob roept voor de duizendste keer: “open”. Veel kijkers voelen het niet helemaal. Maar Yvon roept geen “Koekoek” dus het zal wel goed zijn.

Rob: "Ik sta in vuur en vlam van jou"

Wendy: "Kun je nou niet 1x ff je waffel houden?" #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/xs0r377m0W — Easterwood (@LKEasterwood) April 24, 2022

Opstel

Ondertussen is bij één andere boer ook gekozen, namelijk bij de stugge Jersey-melker Jouke. Die opeens toch vlinders blijkt te hebben. Samen met zijn Karlijn stuurt hij Yvon het hele eind terug naar Brabant zodra hij zijn keuze heeft gemaakt. Niks geen psychologische analyses, hup met z’n tweeën de hooischuur in! Bij Janine in Limburg hangt de twijfel nu zo verstikkend in de lucht dat zelfs de schapen er depressief van worden. Mooie ogen of mooie praatjes, de blondine kan er geen wijs uit worden. En bij Evert las Maud haar opstel voor en won daarmee in elk geval het hart van een paar miljoen kijkers. Nu haar boer nog. Die zat wat bedremmeld op de bank, maar we houden hoop. Hoewel Nans ook hartstikke lief is natuurlijk.

Tot volgende week!

Bron: Horses.nl