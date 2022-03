BZV boeren kiezen logees: ‘Ik heb wel een klein beetje geflirt’

In Boer zoekt Vrouw moesten de deelnemende 'paardenboeren' Hans de Roover en Rob Janssen hun damesbestand deze zondagavond uitdunnen naar drie kandidaten. Tijdens een dagje volksdansen en bellenblazen probeerden de heren te bepalen welke briefschrijfsters ze gingen uitnodigen voor een logeerpartij op hun boerderij.

Kersen- en perenteler Rob, tevens fokker van dressuurpaarden, trapte de aflevering af met de opmerking: “Laat maar komen, ik ga proberen te voelen.” Dat alles onder het genot van een cursus karikatuurtekenen, waarbij sommige dames zich wel bekeken voelden maar de boer zelf genoot van alle aandacht. Uiteindelijk mocht de parttime paardenboer poseren voor zijn vijf dames. Dat kon ook zonder kleren, aldus Rob, maar dat bleek nog niet de bedoeling. De dames hadden er wel lol in, gelukkig. Na een sessie bellen blazen – we zijn er nog niet uit waar dat nu weer een metafoor voor was – werden de diepere vragen uiteindelijk gesteld tijdens de chocoladefondue, waarna Rob zich over de uiteindelijke keuze voor zijn drie logees moest buigen. Hij had geprobeerd om bij alle dames op één lijn te komen qua informatievoorziening, want: “de één had een hele lange brief en de andere een hele korte.” Rob denkt gelukkig in oplossingen en koos drie dames van wie hij dacht dat zij hem ook leuk vinden en zich ook lekker zullen voelen op de boerderij. Yvon gaf nog wel even een waarschuwing aan Wendy, Sonja en Sylvia: vanaf volgende week zal de fruitteler zich níet meer inhouden. “Ik ben nog op niemand gesprongen, en dat was mijn insteek” verklaart Rob. Waarvan akte.

Volksdansen met saamhorigheid

Springpaardenfokker Hans moest op zijn dagdate volksdansen met vijf vrouwen, en leek daar nog enorm van te genieten ook. Op de wijze van ‘Ik houd van Holland’ en andere inhakers swingden Hans en zijn dames tot hun boerenzakdoeken scheef hingen. Hand in hand werd er volgens de paardenboer “wel een klein beetje geflirt, maar het is nog steeds moeilijk met welke!”. De lerares riep ondertussen wel dertien keer “rustig aan” maar het enthousiasme was te groot. De dames van Hans kregen in elk geval al wat kriebels.

Springpaardenfokker Hans temidden van zijn dates. Foto: Linelle Duenk KRO/NCRV

Tijdens de koffie bleek de saamhorigheid groot. Iedereen is op zoek naar het samen zijn, maar zo stelde Hans: “de hele dag handje vasthouden” hoeft nu ook niet meer. “Gewoon iemand die zegt ‘hoe was je dag’, vult iemand aan.” Hans heeft zo zijn eigen tegeltjeswijsheid: “Het moet gezellig worden, het hoeft niet meer spannend te worden.” Wat dan toch wel een beetje jammer voor de kijkers zou zijn. Nadat de paardenboer naar eigen zeggen “een heel mooie dag heeft gehad” was hem wel een en ander duidelijk geworden. “Zorgzaamheid en warmte zijn het belangrijkste” bij zijn keuze. “Ik wil van de mooie dingen genieten, en van een aantal mensen heb ik het gevoel dat dat best gaat lukken.” Diny mag mee naar de logeerweek en ook Margriet, die nog veel moet leren van paarden, maar Hans “heeft nog wel paar boeken”. De derde logee is Annet, die de tafel en al het servies bijna omgooide van blijdschap en hem spontaan een knuffel gaf.” In het voorstukje voor volgende week zagen we alvast dat Margriet vaststelt dat paarden “toch wel heel groot” zijn.

Voor het eerst in al die jaren hoop ik echt, echt, echt dat deze lieve man een geweldige vrouw gaat vinden. Wat een lieve schat is Hans!#bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/oKDFL7DntT — 🔸Koningin Máxima🔸 (@MaximaKoningin_) March 13, 2022

Hart in de fik

Bij de andere boeren bleken de dagdates een stuk tenenkrommender dan bij de paardenboeren. Het hart van schapenboerin Janine werd alvast preventief in de fik gestoken door haar vijf mannen, melkveehouder Evert werd lichtelijk grensoverschrijdend benaderd om zijn mooie handen en boer Jouke maakte vrienden onder de kijkers door over één van zijn dames te melden: “Niet hip of modern, maar die zou zo als huismoeder door kunnen”. Ze mocht komen logeren.

Wij gaan eerst maar even een borrel drinken.

