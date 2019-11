Canadese tafel legt lange reis af naar KFPS

De AFHA, Alberta Friesian Horse Association heeft voor het KFPS een nieuwe vergadertafel gemaakt. De AFHA maakt deel uit van de Fhana, Friesian Horse Association of North America. De reis door Canada, ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum, van de Fhana afgelopen zomer was de aanleiding voor de tafel. Daar werd het idee geboren dat een vereniging een solide tafel nodig heeft voor het voeren van gesprekken met leden uit binnen- en buitenland.

Een aantal reizigers van de Fhana-trip voegde de daad bij het woord en maakte al een begin aan de prachtige tafel, waarbij duurzaamheid centraal staat.

Lange reis

De tafel heeft een lange reis afgelegd, voordat het pronkstuk in Nederland aankwam. De tafel is vanuit de Rocky Mountains naar het Fries Congrescentrum in Drachten gebracht. Binnenkort krijgt de tafel een plek op het KFPS kantoor.

