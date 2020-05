Cathrine Dufour en Rasmine Laudrup wisselen van paard en discipline

Cathrine Dufour liet al eerder zien haar hand niet om te draaien voor een aantal sprongetjes met haar dressuurpaarden, maar afgelopen vrijdag besloten de Deense amazone en haar partner, springamazone Rasmine Laudrup, van paard én discipline te wisselen. Zo nam Laudrup plaats in het zadel van Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall).

“Gisteren heb ik koning Cassy (of hij mij) meegenomen voor een ritje. Het was ontzettend leuk en in heb een aantal van de moeilijkste oefeningen geprobeerd”, schrijft de amazone enthousiast. “Ik heb nog nooit eerder zijwaartse gangen in galop gereden en de piaffe was een hele nieuwe wereld voor me!”

Eens een dressuurruiter..

Dufour nam de teugels van Casillo (Casall x Camargue) tijdelijk over. “Het was gisteren zo leuk en Casillo gedroeg zich als een echte heer. We hebben met het bijknippen van de video zo hard gelachen om mijn stijve houding boven de hindernissen. Eens een dressuurruiter, altijd één denk ik?”

Cathrine Dufour met Casillo:

Rasmine Laudrup met Atterupgaards Cassidy:

Bron: Cathrine Dufour & Rasmine Laudrup