Cavalluna, Land of a Thousand Dreams: ‘We willen een betekenisvolle boodschap overbrengen’

Na vele succesvolle shows keert Europa's meest geliefde paardenshow in maart 2024 terug naar Nederland. Op 23 en 24 maart is Cavalluna, Land of a Thousand Dreams, te zien in de Ahoy in Rotterdam. In aanloop naar de show geeft PR-manager Iris Heider een uniek kijkje achter de schermen.

In Cavalluna, Land of a Thousand Dreams, wordt het avontuurlijke en legendarische verhaal van Yuen vertelt. In de show aanschouwt het publiek spectaculaire paardrijkunsten, indrukwekkende danschoreografieën en ongelooflijke effecten tegen de achtergrond van prachtige landschappen en mystieke plaatsen, beleid door droomachtige muziek. Maar achter alle pracht en praal moet er uiteraard veel geregeld worden om alles in goede banen te leiden. Iris Heider, verantwoordelijk voor de marketing en PR, vertelt over wat haar rol precies inhoudt, over hoe ze bij Cavalluna terechtkwam en geeft een kijkje achter de schermen wat betreft het organisatorische gedeelte van de show.

PR en marketing

“Als jong meisje ging ik bijna jaarlijks naar Cavalluna, destijds nog Apassionata. Ik rijd zelf en ben gek op paarden, dus ik was altijd al heel geïnteresseerd in hoe de show tot leven kwam. Na het afronden van mijn universitaire opleiding heb ik de stoute schoenen aangetrokken en gesolliciteerd. Gelukkig waren ze destijds op zoek naar een assistent voor creative director. Dat werk heb ik vier jaar lang gedaan, daarna ben ik naar marketing overgestapt. Daar kan ik mijn creativiteit kwijt. Ik werk samen met journalisten om meer bekendheid aan de show te geven en help onder meer met de website, de foto- en videoshoots en het ontwerpen van de kunstwerken.”

Nooit saai

“Mijn werk is nooit saai. Ik werk samen met mensen over heel Europa en ik reis vaak naar nieuwe steden. Bovendien geeft het me enorm veel voldoening om aan een project te werken waar mensen elk jaar weer zoveel plezier aan beleven. We krijgen jaarlijks rond de 400.000 toeschouwers en het is echt de moeite waard om hen te zien genieten van de show. Het enige negatieve aspect dat ik kan bedenken is dat we vaak in het weekend en op feestdagen moeten werken, omdat de shows dan plaatsvinden. Het is dus wel eens lastig om even geen werk om me heen te hebben.”

Vertrouwd en ervaren team

Er zijn meer dan zestig paarden bij Cavalluna betrokken en het team, waaronder de productie, crew en technische mensen, bestaat uit ongeveer honderd mensen. Veertig daarvan werken op kantoor. “Veel mensen hier, onder wie de crew en chauffeurs, werken hier al jaren- en jarenlang. Iedereen weet dus goed wat van hen verwacht wordt”, vertelt Heider. “Het transport van de paarden verloopt ook vlekkeloos. We hebben grote, veilige vrachtwagens en de ruiters van de paarden helpen bij het op- en afladen. Eerlijk gezegd gaat er nooit iets mis, iedereen is zo ervaren. Ieder weekend zijn er ontmoetingen om het transport voor de daaropvolgende week te bespreken.”

Management

“De paarden zijn alleen de weekenden op de locatie van de show. Doordeweeks staan ze op een centraal gelegen, permanente stal. Daar kunnen ze gewoon paard zijn. Ze gaan lekker het weiland in en worden mee op buitenritten genomen. Ze worden daar verzorgd door hun eigen ruiters. Op de centrale locatie wordt de gezondheid van de paarden in de gaten gehouden door onze vertrouwde dierenartsen. Op iedere showlocatie komt een officiële dierenarts de paarden, de vrachtwagens, de staltenten en de uitrusting controleren om ons de zekerheid te geven dat de paarden fit genoeg zijn om gepresenteerd te kunnen worden.”

Creatieve ideeën

Tot slot vertelt Heider over hoe er ieder jaar een nieuw thema bedacht wordt. “Die ideeën komen van onze creatieve directeur Klaus Hillebrecht, mijn eerdere baas. Hij laat zich inspireren door alledaagse gebeurtenissen, gesprekken en ervaringen van mensen om hem heen. Daarnaast staat hij altijd open voor suggesties van andere mensen met goede ideeën.”

Uitwerken ideeën

“De producer, die de planning, organisatie en voorbereidingen van een nieuwe tour doet, en onze choreografen helpen hem vervolgens bij het creëren van samenhangende scènes. We proberen niet alleen om mooie taferelen te laten zien, maar willen ook een betekenisvolle boodschap overbrengen. Bovendien willen we dat zoveel mogelijk mensen van de show genieten. We proberen dus niet alleen ruiters aan te spreken, maar verrijken de show met dansers, acrobaten, ontroerende muziek, de meest geweldige kostuums en special effects”, besluit Heider.

Meer informatie en tickets voor de show zijn te vinden op de website van Cavalluna.