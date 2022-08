De Britse dressuuramazone Charlotte Dujardin en haar partner Dean zijn in blijde verwachting van een dochtertje. Dat maakte Dujardin zojuist bekend op Instagram. De 37-jarige amazone vertelt dat haar eerste kind begin 2023 wordt verwacht: "Ik hoop dat ze nu al weet hoe gewenst ze is en hoeveel liefde op haar wacht van onszelf en van onze families. We kunnen niet wachten."