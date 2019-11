ClipMyHorse.tv ‘Op de koffie bij’ Renate van Uytert-van Vliet

ClipMyHorse.tv trapte de serie 'Op de koffie bij...' af met Zoï Snels bij Team Nijhof en ging verder met een bezoeken aan onder andere Frank Schuttert, Daniëlle van Mierlo en Dinja van Liere. ClipMyHorse.tv gaat in Duitsland al enige jaren op bezoek bij onder andere topruiters met de serie 'Zu gast bei'. Die serie is met ingang van dit jaar ook naar Nederland gekomen en vanavond geeft Renate van Uytert-van Vliet een kijkje in haar leven.

Renate van Uytert-van Vliet is niet alleen de vrouw van hengstenhouder Joop van Uytert en sinds mei dit jaar moeder van dochter Stella, ze is ook nog eens succesvol tussen de witte hekjes. Zo eindigde ze dit jaar op de zesde plaats op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden en won ze even later de Pavo Cup met Johnny Depp (Bordeaux x Jazz).

Vanavond is ClipMyHorse om 20.00 uur te gast bij de amazone.

Bron: Horses.nl